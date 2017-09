Las mejores apps para ponerse en forma después de vacaciones

Muchas veces la clave del éxito para estar bien por fuera es también estarlo por dentro. Vamos, el famoso 'mens sana in corpore sano' de tooooda la vida. Instaurar este equilibrio y cambiar el chip no es sencillo, especialmente para los que somos un poco vagos… Por eso una ayudita extra (en forma de app) nunca viene mal. En esta categoría me decanto por dos apps. Fabulous . "¿Qué tienen en común Churchill, Ernest Hemingway, Steve Jobs y otros triunfadores? Los rituales matutinos. Se levantaban a la misma hora todos los días y seguían los mismos hábitos.", así arranca esta app.Además de ser muy colorida, Fabulous, supuestamente respaldadas científicamente, en forma de “viajes”. Yo me acabo de iniciar con lo básico: ‘Un Viaje Inesperado’ en el que iré aprendiendo a beber más agua, a desayunar mejor, moverme un poco más, etc. Y después, cuando cumpla este primer viaje podré desbloquear otros para aprender a dormir mejor, perder peso, tener más energía o mejorar la concentración. "Pasito a pasito, suave suavecito" que dice el sabio Luis Fonsi.