Hoy #EnLaRed, volvemos a asomarnos a las elecciones británicas. Y no, aunque no se lo crean, no es para hablar de Lord Cabezacubo y su 'dab'. En cuanto a las redes se refiere, el momento culmen de los comicios fue el de la foto. Lo que pretendía ser un moderno 'choca esos cinco' de Jeremy Corbyn se convirtió casi de inmediato en meme para la historia. Afortunadamente para nosotros, Corbyn no es el único al que le han dejado un 'chócala' colgado.