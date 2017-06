¿Quién es el animal? ‘A cara de perro’ muestra la crueldad de los maltratadores de perros

El negocio de la venta de cachorros también se ha puesto a foco en el programa. Existen multicriaderos que adquieren cientos de perros en Europa (sobre todo, en Europa del Este) para venderlos en España a precio de ganga . Para un comprador, es mucho más apetecible pagar 250 euros por una mascota de raza que 800, que suele ser su precio real. El Chatarrero insiste en que no sólo hay que denunciar esta trata, si no que hay que acabar con la demanda. Si la gente no comprara (y adoptara), este lucro no existiría.