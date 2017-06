¿Película de terror o cruda realidad? Javi descubre 'la granja de los horrores'

“¿Vosotros creéis que esto es normal? La verdad es que en ningún caso me esperaba encontrarme con lo que me encontré. Montañas de animales muertos, Huesos, cadáveres de ovejas comidos por los gusanos, un olor a putrefacción insoportable …”, cuenta Javi mientras graba con el móvil y sin poder contener la emoción.

“Es algo aterrador, es aberrante, no lo entiendo no tengo palabras… no le encuentro el sentido a tener animales en estas condiciones ”, continuaba.